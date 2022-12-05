​Брозович обновил рекорд чемпионатов мира по преодолённой дистанции

Сборная Хорватии отмечает выход в четвертьфинал чемпионата мира – 2022. В 1/8 финала команда Златко Далича обыграла Японию в серии послематчевых пенальти.

Полузащитник хорватской сборной Марсело Брозович в игре преодолел 16,7 километра. Это новый рекорд чемпионатом мира.

Любопытно, что предыдущий рекорд тоже установил Марсело Брозович – в полуфинале чемпионата мира – 2018 против Англии он преодолел 16,33 километра.

Напомним, что на прошлом мундиале сборная Хорватии добралась до финала, но проиграла там Франции с результатом 2:4. Та игра проходила в Москве на стадионе «Лужники».