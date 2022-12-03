Майер: «Если вы недооцениваете соперника, вас ждет разочарование»

Полузащитник сборной Хорватии и «Ренна» Ловро Майер в очередной раз напомнил, чем чревата недооценка соперника. Напомним, в понедельник хорватам играть со сборной Японии. Встреча пройдёт в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Если вы недооцениваете соперника, вас ждет разочарование», — цитирует Майера L'Équipe. Он напомнил, что на этом чемпионате мира было много сюрпризов и очень трудно понять, кто в грядущей игре является фаворитом.

Сборная Японии сенсационно выиграла квартет Е. «Самураи» обыграли сборные Германии (2:1) и Испании (2:1).

Матч команд Японии и Хорватии на мундиале в Катаре состоится 5 декабря в 18:00.