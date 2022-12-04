​Защитник Хорватии наверняка пропустит матч с Японией

В понедельник матч 1/8 финала чемпионата мира проведут сборные Японии и Хорватии. Игру наверняка пропустит защитник хорватской национальной команды Борна Соса. Об этом рассказывают местные СМИ.

Отмечается, что Борна Соса пропустил несколько последних тренировок сборной Хорватии по причине болезни.

Матч национальных команд Японии и Хорватии стартует 5 декабря в шесть часов вечера по московскому времени. Победитель этой дуэли в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против Бразилии или против Южной Кореи.

Напомним, что сборная Хорватии заняла второе место в своей группе, пропустив вперёд Марокко.