Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия
Сенегал Сенегал
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Защитник Хорватии наверняка пропустит матч с Японией

04 Декабря 2022 • 21:18 Комментировать
Япония
...
Хорватия
1 3.85 X 3.25 2 2.08
Через 20 ч. 19 мин.

В понедельник матч 1/8 финала чемпионата мира проведут сборные Японии и Хорватии. Игру наверняка пропустит защитник хорватской национальной команды Борна Соса. Об этом рассказывают местные СМИ.

Отмечается, что Борна Соса пропустил несколько последних тренировок сборной Хорватии по причине болезни.

Матч национальных команд Японии и Хорватии стартует 5 декабря в шесть часов вечера по московскому времени. Победитель этой дуэли в 1/4 финала чемпионата мира сыграет против Бразилии или против Южной Кореи.

Напомним, что сборная Хорватии заняла второе место в своей группе, пропустив вперёд Марокко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Борна Соса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЯПОНИЯ ХОРВАТИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Франция Франция
Польша Польша
3
1
1.32 5.40 10.00
Видео
04.12.22 в 22:00
Англия Англия
Сенегал Сенегал
1.58 3.90 6.60
Видео
05.12.22 в 18:00
Япония Япония
Хорватия Хорватия
3.90 3.30 2.09
Видео
05.12.22 в 22:00
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1.27 6.00 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
21:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​У Левандовски спросили, может ли он сыграть на следующем чемпионате мира
21:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тихонов — о словах де Брёйне про старость сборной Бельгии: «Считаю, что это ненормально»
21:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зелиньски: «Мы провели свой лучший матч на ЧМ-2022, но Франция слишком хороша»
21:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия - Сенегал: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
21:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Франция впервые в истории сыграет в 1/4 финала на трёх чемпионатах мира кряду
21:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски рассказал, чего не хватило Польше в матче с Францией 1
21:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Больной раком Пеле дал первый комментарий после тревожного известия
21:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «Франция с таким Мбаппе — один из главных претендентов на победу»
21:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе получил награду после матча с Польшей 1
21:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Польши Михневич: «Всё могло сложиться иначе, если бы мы использовали свой шанс в первом тайме»
21:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов заявил, что его раздражает Неймар
21:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов двумя словами отреагировал на вылет Польши
21:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Защитник Хорватии наверняка пропустит матч с Японией
21:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски обошёл Пеле по количеству голов за сборную
21:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кунде – о победе над Польшей: «Выиграли заслуженно, но в первом тайме были проблемы»
Все новости
Рекомендуем