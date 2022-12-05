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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​В 7 из 8 последних матчей Хорватии в плей-офф турниров был овертайм

05 Декабря 2022 • 20:17 Комментировать
Япония
1:1
Хорватия
1 4.00 X 3.30 2 2.12
пенальти

В понедельник на чемпионате мира матч 1/8 финала турнира проводят сборные Японии и Хорватии. В основное время японцы и хорваты по разу смогли огорчить друг друга – 1:1. Игра перетекла в овертайм, где борьба продолжается.

Специалисты из Opta обращают внимание на тот факт, что в 7 из 8 последних матчей сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров игра переходила в дополнительное время. Список таких матчей выглядит так:

Евро-2008, против Турции (1/4 финала) – в итоге поражение.

Евро-2016 против Португалии (1/8 финала) – в итоге поражение.

ЧМ-2018, против Дании (1/8 финала) – в итоге победа.

ЧМ-2018, против России (1/4 финала) – в итоге победа.

ЧМ-2018, против Англии (1/2 финала) – в итоге победа.

ЧМ-2018, против Франции (финал) - без овертайма.

Евро-2020, против Испании (1/8 финала) – в итоге поражение

ЧМ-2022, против Японии (1/8 финала) - ?

Следить за матчем Япония – Хорватия можно в текстовой трансляции.

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ЯПОНИЯ ХОРВАТИЯ
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Япония Япония
Хорватия Хорватия
1
1
3.90 3.30 2.09
Видео
22 мин
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
2
0
1.27 6.00 12.00
Видео
06.12.22 в 18:00
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Испания Испания
6.40 3.90 1.59
Видео
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Швейцария Швейцария
1.94 3.40 4.30
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