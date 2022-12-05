​В 7 из 8 последних матчей Хорватии в плей-офф турниров был овертайм

В понедельник на чемпионате мира матч 1/8 финала турнира проводят сборные Японии и Хорватии. В основное время японцы и хорваты по разу смогли огорчить друг друга – 1:1. Игра перетекла в овертайм, где борьба продолжается.

Специалисты из Opta обращают внимание на тот факт, что в 7 из 8 последних матчей сборной Хорватии в плей-офф крупных турниров игра переходила в дополнительное время. Список таких матчей выглядит так:

Евро-2008, против Турции (1/4 финала) – в итоге поражение.

Евро-2016 против Португалии (1/8 финала) – в итоге поражение.

ЧМ-2018, против Дании (1/8 финала) – в итоге победа.

ЧМ-2018, против России (1/4 финала) – в итоге победа.

ЧМ-2018, против Англии (1/2 финала) – в итоге победа.

ЧМ-2018, против Франции (финал) - без овертайма.

Евро-2020, против Испании (1/8 финала) – в итоге поражение

ЧМ-2022, против Японии (1/8 финала) - ?

Следить за матчем Япония – Хорватия можно в текстовой трансляции.