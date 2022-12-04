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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аленичев считает, что Японии по силам пройти Хорватию

04 Декабря 2022 • 09:46 Комментировать
Япония
...
Хорватия
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05.12 18:00

Бывший полузащитник сборной России и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира между командами Японии и Хорватии.

По мнению специалиста, азиатской сборной по силам одолеть финалиста прошлого мундиаля, несмотря на то, что хорваты являются номинальными фаворитами этого противостояния. Напомним, что на групповом этапе турнира Японии удалось занять первое место в группе E, где также выступали команды Германии и Испании.

«Хорваты должны остерегаться, учитывая опыт сборных Германии и Испании. Японцы могут пройти, команда сейчас находится на хорошем эмоциональном подъёме», — цитирует Аленичева ТАСС.

Матч Япония — Хорватия состоится завтра, 5 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Японии Дмитрий Аленичев
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ЯПОНИЯ ХОРВАТИЯ
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