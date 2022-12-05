Далич надеется, что Модрич отыграет за сборную Хорватии ещё 4 года

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич надеется, что капитан команды Лука Модрич отыграет за «шашечных» ещё 4 года. Напомним, ранее полузащитник мадридского «Реала» заявил, что не завершит международную карьеру после чемпионата мира.

На пресс-конференции перед встречей с Японией в рамках ⅛ финала чемпионата мира, Далич выразил надежду, что Модрич примет участие и в следующем мундиале, который состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

На этом чемпионате мира Модрич провёл за сборную Хорватии все 3 матча. В этих поединках хавбек мадридского «Реала» не отметился ни одним результативным действием.