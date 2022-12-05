Ивана Кнолль – самая узнаваемая болельщица на чемпионате мира – 2022. Пышногрудая фанатка сборной Хорватии сводит с ума мужчин своими нарядами, причём на стадионах в Катаре её фотографируют даже местные любители футбола, хотя в этой стране откровенные наряды под строгим запретом.

В понедельник сборная Хорватии обыграла Японию в серии пенальти и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Ивана Кнолль после успеха своей любимой команды решила потроллить японцев. Она публиковала видео, на котором ест роллы – одно из традиционных блюд Японии.

Сборная Хорватии свой матч 1/4 финала чемпионата мира проведёт 9 декабря. Скорее всего, соперником «шашечных» будут бразильцы.