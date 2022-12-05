Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о результате матча Хорватии и Японии на чемпионате мира - 2022.

«Японцы могли сделать сенсацию, если бы хорошо пробили пенальти. Но уже по первому одиннадцатиметровому было видно, что далеко они не уедут», — приводит слова экс-нападающего «Аякса» «Матч ТВ».

Напомним, что Япония не смогла превзойти своё лучшее достижение в истории выступлений на мундиалях, в третий раз вылетев на стадии 1/8 финала. После ничьи со счётом 1:1 Хорватия смогла пробиться в четвертьфинал катарского турнира, благодаря яркому перформансу Доминика Ливаковича в серии пенальти.