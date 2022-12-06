Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедших матчах 1/8 финала Япония – Хорватия и Бразилия - Корея.

- Сборная Японии чуть не выбила хорватов. Как вам матч?

- По классу хорваты, конечно, поинтереснее играли, чем японцы, но так получилось, что японцы повели в счете. Но удачно хорваты забили головой. 1:1 – очень достойный счет для азиатской команды. Но к серии пенальти она оказалась не готова. Хочется отметить, что японцы в своей игре больше рассчитывают на беготню, на физподготовку, нежели на осмысленные действия, связанные с техникой, тактикой. Но они здорово старались. Это им в плюс. Но на определенном этапе беготня заканчивается и начинается классическая схема игры, с техникой, тактикой, и хорваты в этом плане были поинтереснее.

- А как вам серия пенальти?

- Японцы оказались к ней не готовы. Не каждый может бить одиннадцатиметровые удары. Это очень сложно. Когда ты подходишь к точке, видишь ворота и огромного голкипера, коленки сразу начинают трястись. Они не выдержали напряжения.

- Все-таки три отбитых пенальти – это вратарское чудо.

- Да. Но не каждый может забить пенальти. Как правило, в команде есть пара штатных пенальтистов, которые умеют исполнять такие удары. По стоячему мячу гораздо сложнее пробить, чем по катящемуся. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Я так и думал, что они завалят серию пенальти.

- Как вам карнавал бразильцев с Кореей?

- Здесь уже играет роль не беготня, а включается техника и тактика. Бразильцы, конечно, намного интереснее корейцев. Здесь вариантов не было. То, что Корея вышла из группы – уже здорово. Большая победа для них. А бразильцы пойдут дальше. Обыграют хорватов.

- В СМИ пишут, что бразильцам уже сейчас можно вручать кубок, все равно их никто не остановит.

- Французы могут остановить. Они сильнее. И намного. У них два сумасшедших крайних нападающих. Поэтому бразильцы могут потерпеть фиаско.

- А хорваты бразильцам не конкуренты?

- Нет. Они будут, конечно, сопротивляться и будут надеяться на ничью и серию пенальти, а также на везение. Оно всегда должно присутствовать. Может и повезти.

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- Но вам не кажется, что более вероятен сценарий, как с Кореей? Бразильцы им накидают три-четыре мяча, и на этом все закончится.

- Не думаю, что три–четыре, но пару мячей точно забьют.

- Как вам вернувшийся после травмы Неймар?

- Наверное, у него была не такая серьезная травма. Бразильцы много притворяются. Неприятно на это смотреть. Они много валяются, выпрашивают пенальти. Ведь взять пенальти, который забил Неймар. Там ведь ничего не было. Бразилец сам виноват, полез сзади, а кореец его не видел. Не было там одиннадцатиметрового. А сколько игрок валялся? Как будто убили его. Надоели бразильцы с такими фокусами. Вот французы не такие. Взять Мбаппе. Его бьют, он падает, встает, бежит. Не обращает на это никакого внимания. Вот это настоящий футбол. Я буду за французов болеть, если они будут играть с бразильцами.

- Кто вообще из футболистов пока ярче всех смотрится на чемпионате мира?

- Мбаппе мне нравится. Это очень работящий парень. Он стоит больших денег и абсолютно без претензий.

- Хотелось узнать ваше мнение по сегодняшним матчам 1/8 финала: Марокко – Испания и Португалия – Швейцария. Здесь могут быть сюрпризы?

- В матче Марокко – Испания будет такая же ситуация, как в игре Бразилия – Корея. Испанцы будут стараться, а марроканцы будут брать беготней. В другой паре Швейцария – неплохая сборная. Там ребята выступают в хороших европейских клубах. Поэтому не могу сказать, кто победит. Португалия мне нравится меньше, чем швейцарцы. Роналду вообще никакой. Он рассчитывает только на пенальти. Отыграл уже свое.

Елена Григорьевская