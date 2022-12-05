Ливакович: «Это лучший матч в моей жизни»

Вратарь хорватской национальной команды Доминик Ливакович высказался о результате игры против Японии в 1/8 финала чемпионата мира - 2022.

«Отличные ощущения! В первую очередь из-за команды, атмосфера отличная. Спасибо болельщикам, которые пришли. Это лучший матч в моей жизни и уже любимый момент за всю карьеру», — приводит слова Ливаковича index.hr. Также голкипер загребского «Динамо» отдал должное сопернику, отметив качество прессинга и хорошую подготовку.

Напомним, что Хорватия выиграла в послематчевой серии пенальти со счётом 3:1 после обмена голами в основное и дополнительное время. Сам Ливакович отбил три удара в победной серии.