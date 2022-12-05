Томиясу: «Очень жаль, что Жезус пропустит остаток чемпионата мира»

Защитник сборной Японии лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу разочарован тем, что его одноклубник Габриэль Жезус пропустит остаток чемпионата мира из-за травмы колена. Напомним, бразилец получил повреждение в игре последнего тура группового этапа мундиаля с Камеруном.

«Очень жаль, что Жезус пропустит остаток чемпионата мира. Каждый игрок мечтает выступать на этом турнире. Надеюсь, он вернётся на поле как можно скорее», – заявил Томиясу в интервью Geki Saka.

Напомним, сборная Японии, за которую выступает Томиясу, сегодня в 18:00 по московскому времени сыграет с Хорватией в рамках ⅛ финала чемпионата мира. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с Бразилией или Южной Кореей.