Лихачёв считает, что в одной паре 1/8 финала ЧМ-2022 будет сенсация

Наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о текущем раунде плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Думаю, какой-то сюрприз можно ожидать. Мы видим пары 1/8 финала, в них есть ярко выраженные фавориты. Но думаю, что в одной из восьми пар выиграет сборная, которая не считается фаворитом», — приводит слова Лихачёва «РБ Спорт».

Напомним, в четвертьфинал чемпионата мира уже пробились сборные Нидерландов, Аргентины, Франции и Англии, все они считались фаворитами в своих матчах 1/8 финала.

Сегодня, 5 декабря, две путевки в следующую стадию турнира разыграют Япония – Хорватия (18:00 по мск) и Бразилия – Южная Корея (22:00 по мск).