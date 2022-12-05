Мостовой - о Японии: «Не знаю, готовились ли они к серии пенальти»

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал удары в серии пенальти в исполнении игроков японской сборной. Накануне азиатская команда вылетела с чемпионата мира в Катаре, проиграв хорватам в серии послематчевых пенальти – 1:3. Основное и дополнительное время команды завершили при счёте 1:1.

«Не знаю, готовились ли они к серии пенальти. Ударили плохо. Вратарь (Доминик Ливакович - Ред.) молодец, но брал он их легко. Бей на силу, если боишься!», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Как добавил Мостовой, сборная Японии, несмотря на вылет, всё ещё заслуживает самой большой похвалы, так как обыграла на пути в плей-офф немцев и испанцев, а после японцы сыграли вничью со сборной Хорватии и довели дело до серии пенальти.

Напомним, «самураи» выиграли группу Е, заняв в квартете первое место.