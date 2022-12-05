Ливакович - первый вратарь, который отразил оба своих первых пенальти в послематчевой серии ЧМ

Сборные Японии и Хорватии встретились между собой в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, обе команды обменялись голами в основное время, однако по серии пенальти Япония безоговорочно капитулировала, хорватский вратарь Доминик Ливакович отразил три удара из четырех.

Как выяснилось, Ливакович стал первым голкипером в истории чемпионатов мира, который отразил два первых же своих пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметрвых. Сборная Хорватии прошла в четвертьфинал, а своего соперника в нем узнает сегодня вечером после матча сборных Бразилии и Южной Кореи.

Игра между ними начнется через двадцать минут, следить за ней можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.