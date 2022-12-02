Модрич: «Я не буду завершать карьеру в сборной после чемпионата мира»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не намерен заканчивать карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира.

«Я не буду завершать карьеру в сборной после чемпионата мира. Я чувствую себя очень хорошо, я нахожусь в отличной форме и останусь в команде настолько долго, насколько смогу. Нет причин заканчивать международную карьеру. Это мой выбор. Люди говорят, что я должен уйти и сосредоточиться на клубном футболе, но я с этим не согласен», – цитирует хавбека Madrid Xtra.

Напомним, перед стартом чемпионата мира 37-летний Модрич заявил, что этот мундиаль наверняка станет для него последним крупным турниром за сборную Хорватии.