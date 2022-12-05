Ширер: «Японцы словно не знали, что бывает серия пенальти»

Сборные Японии и Хорватии встретились между собой в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, обе команды обменялись голами в основное время, однако по серии пенальти Япония в итоге уступила, забив лишь один удар из четырех. Алан Ширер, экс-бомбардир английской сборной и чемпионата, считает результат закономерным.

- Опыт сказал свое слово. Те, которые забили, знали, как сбросить давление в такой ситуации. А японцы как будто вообще не знали, что после ничьих еще бывают пенальти. Я думаю, что все трое промазавших испугались, каждый из них пробил слабо, недостаточно сильно, чтобы мяч имел шансы залететь в сетку, - цитирует Ширера BBC One.