Бенатиа предупредил испанцев - не следует ждать лёгкой прогулки в матче с Марокко

Сборной Испании предстоит сразиться со сборной Марокко, которая стала одним из сюрпризов группового раунда чемпионата, оставив не у дел бельгийскую команду. Мехди Бенатиа, бывший игрок «Ромы» и «Ювентуса», предупредил испанцев - им не стоит рассчитывать на то, что матч с Марокко станет легкой прогулкой.

- Марокко силен, компактен и организован. Он может создать сложности Испании. И они также играют в красивый футбол. Есть качественные игроки, и если на чемпионате мира уже были сюрпризы, то почему бы не случиться еще одному? - цитирует слова Бенатиа La Gazzetta dello Sport.