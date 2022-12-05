Наставник сборной Японии: «Матч с Хорватией может продлиться 120 минут, мы к этому готовы»

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу поделился мыслями в преддверии поединка 1/8 финала чемпионата мира против Хорватии.

«Хорваты – действующие вице-чемпионы мира, в составе этой сборной множество великолепных игроков. Они умеют подстраиваться под обстоятельства и могут доставить проблемы кому угодно. Мы очень уважаем наших соперников и готовимся к тяжёлой игре, которая, возможно, продлится не 90, а 120 минут», – заявил Мориясу на предматчевой пресс-конференции.

Матч сборных Хорватии и Японии стартует 5 декабря в 18:00 по московскому времени. Победитель противостояния встретится с Бразилией либо Южной Кореей в четвертьфинале.