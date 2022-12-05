Сёмин: «Хорватам было ожидаемо тяжело»

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступление сборной Хорватии в матче с командой Японии (1:1, 3:1 пен).
«Хорватам было ожидаемо тяжело, сборная Японии — очень сильная команда, которая неслучайно оказалась в плей-офф», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Специалист считает прошедший поединок целиком и полностью равным.
Эксперт выделил лучшего футболиста игры – им оказался голкипер команды хорватов Доминик Ливакович.
Следующий поединок на чемпионате мира - 2022 в Катаре хорватский коллектив проведёт либо со сборной Бразилии, либо со сборной Южной Кореи.
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