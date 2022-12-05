Стрепетов раскритиковал игру сборной Хорватии в матче против Японии

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре Хорватии в победном матче против Японии.

«Удивил футбол Хорватии. Был отрезок, когда они стали играть средними передачами — и сразу у японцев начались проблемы. А как только Хорватия начинала держать мяч, то за счёт скорости и отбора японцы не позволили сопернику проявить свои лучшие качества. Хорватам надо срочно пересмотреть свою игру — у них слишком много лишних, «подготовительных» передач», — приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, подопечные Златко Далича не до конца адаптировалась к нынешнему турниру, поскольку их игра на первой стадии не впечатлила. По его словам, перед 1/4 финала вице-чемпионам мира нужно задуматься об организации атаки.

Сборной Хорватии удалось пройти Японию в серии пенальти, выйдя в следующую стадию после ничьи со счётом 1:1 в основное время.