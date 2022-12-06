Нигматуллин оценил матч сборных Хорватии и Японии на ЧМ-2022

Бывший голкипер российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался об исходе матча Хорватии и Японии на ЧМ-2022.

«Хорватия традиционно перевела матч в дополнительное время. У них была такая схема: заморозить игру и не дать сопернику ничего сделать. Японцев жалко, но они сами виноваты. Япония показывала хороший футбол, но Хорватия — на опыте, и удачная игра вратаря Ливаковича помогла», — заявил участник ЧМ-2022 в интервью изданию «РБ Спорт». Эксперт поделился мнением, что «клетчатые» будут действовать против Бразилии в следующем поединке в аналогичной манере.

Напомним, что Хорватия обыграла Японию в серии пенальти после ничьи со счётом 1:1. Четвертьфинальный поединок с Бразилией пройдёт в пятницу, 9 декабря.