Адиев – о сборной Японии: «Они показали качественную игру»

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал выступление команды Японии на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Кто удивил больше всех? Думаю, что японцы. Они показали качественную игру, создавали моменты, грамотно оборонялись. Их немного жаль», - приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Специалист считает, что японская команда на катарском соревновании показывала великолепную игру в футбол, при которой каждый игрок беспрекословно следовал установкам наставника коллектива.

Сборная Японии вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, уступив хорватам (1:1, 1:3 пен).