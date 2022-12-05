Перишич стал первым хорватом, забившим 10 голов на ЧМ и Евро

Полузащитник сборной Хорватии и лондонского «Тоттенхэма» Иван Перишич стал первым хорватом, забившим 10 голов на крупных международных турнирах. За крупные турниры считаются чемпионаты мира по футболу и чемпионаты Европы. Больше Перишича на подобных форумах не забивал никто из хорватских футболистов.

Напомним, прямо сейчас продолжается матч между сборными Японии и Хорватии в 1/8 финала мундиаля в Катаре. Пока счёт 1:1, гол в составе «шашечных» забил Перишич.

А ранее полузащитник оформил ещё одно достижение: сравнялся по голам за сборную Хорватии с Марио Манджукичем, у обоих 33 мяча. Чтобы побить рекорд Давора Шукера (45 голов), Перишичу надо забить ещё 13 раз, что вполне реально.