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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Перишич стал первым хорватом, забившим 10 голов на ЧМ и Евро

05 Декабря 2022 • 20:30 Комментировать
Япония
1:1
Хорватия
1 4.00 X 3.30 2 2.12
пенальти

Полузащитник сборной Хорватии и лондонского «Тоттенхэма» Иван Перишич стал первым хорватом, забившим 10 голов на крупных международных турнирах. За крупные турниры считаются чемпионаты мира по футболу и чемпионаты Европы. Больше Перишича на подобных форумах не забивал никто из хорватских футболистов.

Напомним, прямо сейчас продолжается матч между сборными Японии и Хорватии в 1/8 финала мундиаля в Катаре. Пока счёт 1:1, гол в составе «шашечных» забил Перишич.

А ранее полузащитник оформил ещё одно достижение: сравнялся по голам за сборную Хорватии с Марио Манджукичем, у обоих 33 мяча. Чтобы побить рекорд Давора Шукера (45 голов), Перишичу надо забить ещё 13 раз, что вполне реально.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Давор Шукер Марио Манджукич Иван Перишич
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ЯПОНИЯ ХОРВАТИЯ
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