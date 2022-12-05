Петер Шмейхель: «У такой Хорватии не очень много шансов против Бразилии»

Сборные Японии и Хорватии встретились между собой в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, обе команды обменялись голами в основное время, однако по серии пенальти Япония безоговорочно капитулировала. Однако игра сборной Хорватии не особо впечатлила знаменитого датского голкипера Петера Шмейхеля - он считает, что против потенциально бразильской сборной хорватам в четвертьфинале делать нечего.

- Я смотрю, как играет Бразилия - и я не уверен, что у такой Хорватии много шансов против нее. Бразилия намного выше, уважение Хорватии, но сегодня они выиграли на волоске, - цитирует Шмейхеля BBC Radio 5.