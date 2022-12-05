Тренер сборной Японии прокомментировал вылет с ЧМ-2022

Наставник японской национальной команды Хадзимэ Мориясу высказался о вылете своих подопечных с катарского чемпионата мира.

«Игроки показали будущее японского футбола, новую эру. Мы победили Германию, Испанию, обыграли двух чемпионов мира. Если будем думать о будущем, а не о застое, то оно обязательно изменится», — приводит слова специалиста издание Marca.

Также Мориясу напомнил об очередном вылете в 1/8 финала, отметив, что в дальнейшем возникший барьер сборная сможет преодолеть, поскольку после выступления в Катаре футболисты должны обрести уверенность в своей силе.

Напомним, что Япония завершила выступление на мундиале в первом раунде плей-офф, что случилось в третий раз в истории. Азиатский коллектив уступил Хорватии в серии послематчевых пенальти.