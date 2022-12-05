Ловрен рассказал о поддержке игроков «Зенита» после выхода в 1/4 финала ЧМ-2022

Защитник хорватской национальной команды Деян Ловрен рассказал о поздравлениях игроков «Зенита» после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022.

«У меня очень много сообщений от игроков «Зенита». От Мостового, Караваева и других, от всех», — приводит слова капитана петербургского клуба издание «Спорт-Экспресс».

Также Ловрен рассказал, что голкипер Доминик Ливакович, ставший героем послематчевой серии ударов, был хорош в отражении пенальти на тренировках, и именно на его качества и рассчитывал защитник.

Напомним, что Хорватия обыграла Японию, пройдя азиатскую команду в серии послематчевых ударов после ничьи со счётом 3:1. Сам Деян в поединке отметился результативной передачей.