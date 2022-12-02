Гаджиев рассказал, что подвело Германию на чемпионате мира

Российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что, по его мнению, подвело сборную Германии на мундиале в Катаре. Немцы, напомним, вчера покинули турнир, так как финишировали третьими в квартете Е и уступили место в плей-офф сборной Испании из-за дополнительных показателей.

Главной причиной вылета «бундестим» Гаджиев считает отношение футболистов к делу.

«Они понесли наказание за своё отношение. Одной из причин вылета стала отвлечённость игроков от дела своими показами», - цитирует тренера «Чемпионат».

Гаджиев добавил, что по уровню мастерства и потенциала немцы превзошли японцев, которым проиграли в первом туре группового этапа (1:2).