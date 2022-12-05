Гранат прокомментировал игру Ловрена в матче против Японии

Бывший защитник российской национальной команды Владимир Гранат прокомментировал игру Деяна Ловрена в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Японии.

«В забитом мяче японцев не Ловрен ошибся. Там было стандартное положение, несчастный случай. То, что Деян отдал классную голевую передачу, это ему в плюс. Если команда прошла дальше, значит, можно сказать, что все сыграли хорошо», — заявил участник домашнего мундиаля в России, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Ловрен может покинуть петербургский «Зенит» после турнира, однако это зависеть от желания игрока и прогресса Хорватии по мировому первенству.

Напомним, что вице-чемпионы мира прошли Японию в серии послематчевых пенальти, выйдя в четвертьфинал катарского мундиаля.