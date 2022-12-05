Юранович привлёк внимание многих топ-клубов благодаря хорошим выступлениям на чемпионате мира

Защитник «Селтика» Йосип Юранович привлёк внимание многих топ-клубов благодаря выступлениям за сборную Хорватии на чемпионате мира в Катаре. По информации от журналиста Фабрицио Романо, ведущие клубы Европы рассматривают возможность провернуть трансфер правого фуллбека в январское окно.

«Селтик» уже готов рассмотреть варианты с продажей, так как клуб уже нашёл Юрановичу замену в лице Аллистэйра Джонстона. Сумма потенциального трансфера пока неизвестна.

Напомним, Юранович является основным правым защитником сборной Хорватии на этом чемпионате мира. Сегодня команда сыграет с Японией в рамках ⅛ финала турнира.