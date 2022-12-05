Газзаев – о сборной Японии: «Так бить нельзя»

Российский футбольный тренер Валерий Газзаев прокомментировал удары игроков сборной Японии в серии послематчевых пенальти. Напомним, накануне сборные Японии и Хорватии встречались в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Дело дошло до серии пенальти при счёте 1:1, в которой сильнее оказались хорваты – 3:1.

«Сегодня сыграл уровень мастерства сборной. И японцы подошли к серии пенальти ужасно – так бить нельзя» - цитирует Газзаева «Чемпионат».

Газзаев добавил, что победа досталась той команде, которая больше её заслуживала. Сыграл и уровень игроков сборной Хорватии, который, безусловно, выше. У эксперта сложилось ощущение, будто хорваты специально ждали серию пенальти, в исходе которой были уверены.