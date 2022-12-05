​Эксперты рассказали интересный факт о сериях пенальти на ЧМ

В понедельник на чемпионате мира проходил матч между сборными Японии и Хорватии. Команда Златко Далича отпраздновала победу по итогам серии пенальти – после 120 игровых минут на табло горел счёт 1:1.

Эксперты из Opta рассказали об интересном факте о сериях пенальти на чемпионатах мира. Оказывается, каждую из шести последних серий одиннадцатиметровых на мундиалях выигрывала команда, которая не начинала серию, а пробивала второй.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Хорватии, скорее всего, сыграет против Бразилии. Команда Тите после первого тайма громит Южную Корею с результатом 4:0.