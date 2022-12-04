Адебайор - о сборной Хорватии: «Модрич и его команда заслуженно прошли в 1/8 финала ЧМ-2022»

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор оценил заслуги сборной Хорватии перед матчем команды в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с Японией.

«Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе F. Они сыграли вничью 0:0 с Бельгией в заключительном матче группового этапа. Лука Модрич и его команда прошли в следующий этап вполне заслуженно. Они были в отличной форме и заслуживают того, чтобы прогрессировать», — сказал Адебайор в интервью для Telecomasia.net.

Матч Япония - Хорватия состоится 5 декабря в 18:00 по московскому времени.