Силкин: «Японцы сами отдали хорватам игру»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу сборной Хорватии над Японией (1:1, 3:1 — пен) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

По мнению специалиста, Хорватия победила заслуженно, поскольку азиатская команда сама отдала инициативу сопернику, после того как ей удалось открыть счёт в этой встрече.

«Если бы японцы играли так, как они начинали играть, то у них что-то бы получилось. А они забили гол и бросили играть», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Напомним, что в четвертьфинале турнира подопечным Златко Далича 9 декабря предстоит встретиться с командой Бразилии. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.