Рио Фердинанд: «Япония в любом случае снискала уважение»

Сборные Японии и Хорватии встретились между собой в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, обе команды обменялись голами в основное время, однако по серии пенальти Япония безоговорочно капитулировала. Но знаменитый английский защитник Рио Фердинанд счел необходимым похвалить японскую команду за ее выступления, ведь она выиграла у немцев, а затем и испанцев.

- Эта команда принесла радость и гордость своим соотечественникам. Тем, как она отыгрывалась в матчах с Германией и Испанией, они сделали больше, чем в любом из своих предыдущих чемпионатах мира. Уверен, поражение сделает японцев еще сильнее, - цитирует Фердинанда BBC One.