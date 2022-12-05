Мостовой прокомментировал итог матча сборных Японии и Хорватии

Бывший игрок российской национальной команды Александр Мостовой прокомментировал исход матча Хорватии и Японии в 1/8 финала ЧМ-2022.

Известный в прошлом футболист раскритиковал манеру пробития пенальти азиатской командой, отметив, что три игрока пробили в идентичном стиле. «Но считаю, что японцы всё равно заслуживают самой что ни на есть большой похвалы», — приводит слова эксперта издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после ничьи со счётом 1:1 Хорватия оказалась успешнее в серии послематчевых ударов, победив 3:1 и выйдя в 1/4 финала катарского мундиаля.