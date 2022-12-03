Гвардиол: «Знаю, что «Реал» Мадрид – величайшая команда в мире»

Центральный защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол считает мадридский «Реал» величайшей командой в мире. Напомним, что футболист «РБ Лейпцига» в последнее время больше всего связан с переходом в лондонский «Челси», который охотится за ним с этого лета.

«Модричу ничего не нужно мне говорить по поводу мадридского «Реала», в этом нет нужды. Я и так знаю, что это величайшая команда в мире. Очень приятно, когда тебя связывают с такими клубами», – приводит слова Гвардиола испанское издание Relevo.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил в социальных сетях, что у Гвардиола прописана сумма отступных в контракте с «РБ Лейпцигом», которая составляет свыше 100 миллионов евро.