Далич вспомнил ЧМ в России, комментируя победу над Японией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о победном мачте над сборной Японии. Накануне «шашечные» обыграли японцев в серии послематчевых пенальти – 3:1. Основное и дополнительное время матча 1/8 финала турнира победителя не выявило – 1:1.

«Это отличный результат, мы боролись весь матч и в итоге получили награду в виде победы, - цитирует Далича Sportske Novosti. Мы сегодня контролировали первый тайм, но после пропустили гол и должны были вновь собраться. В России у нас была похожая ситуация».

В конце речи Далич поблагодарил своих игроков, которые были настойчивы и проявили веру в победу.

В четвертьфинале чемпионата мира хорваты сыграют либо со сборной Бразилии, либо со сборной Южной Кореи.