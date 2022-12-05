​На чемпионате мира - 2022 впервые игра перешла в овертайм

Сборным Японии и Хорватии не хватило 90 игровых минут для того, чтобы выявить сильнейшего. По истечению второго тайма на табло горит счёт 1:1. Впереди у «синих самураев» и «шашечных» ещё два тайма по 15 минут. Если и этого времени японцам и хорватам не хватит для определения победителя, то всё решится в серии пенальти.

Стоит сказать, что в предыдущих играх плей-офф на чемпионате мира – 2022 овертаймов не было.

Следить за матчем между сборными Японии и Хорватии во всех красках можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Победитель матча Япония – Хорватия в 1/4 финала сыграет с Бразилией или Южной Кореей.