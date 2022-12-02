Игрок сборной Японии Кубо: «Не стоит недооценивать Азию»

Хавбек сборной Японии Такефуса Кубо пообщался с журналистами после сенсационной победы над Испанией в матче группового этапа чемпионата мира – 2022. Азиаты выиграли со счетом 2:1 и вышли в плей-офф с первого места.

«Не стоит недооценивать Азию. Япония и Австралия вышли в плей-офф, Саудовская Аравия была близка к этому. Никто не ждал от нас победы над таким грозным соперником, как Испания. Мы же надеемся, что историческим для нашей команды станет следующий матч против Хорватии. Хотим изменить историю нашего футбола», - цитирует Кубо Lequipe.

Матч Япония – Хорватия в 1/8 финала чемпионата мира состоится 5 декабря. Начало – 18:00 по московскому времени.