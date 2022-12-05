​Сборная Японии лишь один раз сыграла в овертайме в матче чемпионата мира - и проиграла

Сборные Японии и Хорватии встречаются между собой в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, обе команды обменялись голами. Сейчас команды играют овертайм - дополнительное время. И, в то время как хорваты обладают стопроцентным рекордом побед в овертайме, японцы лишь один раз играли дополнительное время на чемпионате мира - и проиграли, правда, не в самом овертайме, а по пенальти сборной Парагвая. Это было в 1/8 финала чемпионата мира 2010 года.

Следить за событиями игры между сборными Хорватии и Японии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.