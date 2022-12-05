Сёмин: «Япония может расправиться с Хорватией»

Именитый российский специалист Юрий Сёмин высказался о предстоящей встрече 1/8 финала чемпионата мира - 2022 между Японией и Хорватией.

«Япония может расправиться с Хорватией. Футбол развит и в Корее, и в Японии. Это очень быстрые команды, которые хорошо контратакуют. У Хорватии стабильная и крепкая команда, которая на каждом чемпионате показывает хороший результат. Там много опытных игроков», — заявил экс-наставник столичного «Локомотива» в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Сёмин отметил, что выход азиатского коллектива в плей-офф закономерен на фоне хорошего футбола.

Напомним, что встреча между Японией и Хорватией состоится сегодня, 5 декабря. Стартовый свисток рефери назначен на 18:00 по московскому времени.