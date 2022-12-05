Глеб оценил шансы в матче Япония - Хорватия

Бывший хавбек сборной Беларуси, «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался относительно предстоящего противостояния между сборными Японии и Хорватии в плей-офф чемпионата мира - 2022.

«Сборная Японии - очень организованная команда, технически оснащенная. Шансы 50 на 50. Возможно, что японцы пройдут хорватов. Хорваты в этом матче для меня не фавориты!» - передает слова Глеба издание «Спорт-экспресс».

Сборные Японии и Хорватии встретятся сегодня, 5 декабря. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в ¼ финала против Бразилии или Южной Кореи.