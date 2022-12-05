​Хорватия в 1/4 финала чемпионата мира может сыграть с Бразилией

Сборная Хорватии стала пятым четвертьфиналистом чемпионата мира – 2022. Команда Златко Далича в игре 1/8 финала турнира обыграла Японию в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам 120 минут основного и дополнительного времени.

Теперь сборная Хорватии будет отдыхать и ждать своего соперника, а дальше – вести подготовку к матчу. В 1/4 финала «шашечные» сыграют с победителем в дуэли Бразилия – Южная Корея. Эта игра стартует уже в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Свой четвертьфинальный матч чемпионата мира сборная Хорватии проведёт в пятницу, 9 декабря.