​Игрок «Зенита» поучаствовал в голе на чемпионате мира - 2022

На чемпионат мира – 2022 отправилось всего несколько футболистов из Российской премьер-лиги. Одним из таких игроков стал защитник «Зенита» Деян Ловрен, который остаётся твёрдым игроком основы и в сборной Хорватии.

В матче 1/8 финала чемпионата мира против Японии Деян Ловрен смог отметиться результативным пасом. Именно представитель «Зенита» сделал точный навес на Ивана Перишича – последний установил счёт 1:1 вскоре после начала второго тайма.

Следить за матчем сборных Японии и Хорватии во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.