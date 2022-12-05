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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Далич надеется, что Модрич не уйдёт из сборной Хорватии после ЧМ-2022

05 Декабря 2022 • 09:40 Комментировать
Япония
...
Хорватия
1 3.85 X 3.25 2 2.08
Через 6 ч. 51 мин.

Наставник сборной Хорватии Златко Далич надеется, что опытный полузащитник Лука Модрич продолжит карьеру в национальной команде после ЧМ-2022.

«У меня не хватит слов, чтобы похвалить игру Луки. Надеюсь, это будет не последний турнир для него за сборную страны. Модрич – профессионал своего дела, он постоянно совершенствуется. Нам еще нужен этот футболист», - передает слова главного тренера «клетчатых» Lequipe.

Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата мира, где в 1/8 финала встретится с национальной командой Японии. Поединок состоится в понедельник, 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич Златко Далич
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ЯПОНИЯ ХОРВАТИЯ
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