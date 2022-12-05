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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Хорватии выиграла первую на ЧМ-2022 серию пенальти и отправила домой сенсационную Японию

05 Декабря 2022 • 20:45 Комментировать (9)
Япония
1:1
Хорватия
1 4.00 X 3.30 2 2.12
пенальти

Сборные Японии и Хорватии сошлись в рамках 1/8 финала ЧМ-2022.

Протокол игры  
Япония1:1
(1:3 по пен)		Хорватия
(1:0) Маэда Дайдзэн43'  
  55'Перишич Иван (1:1)
Гонда СюитиТомиясу ТакэхироЁсида МаяТанигути СёгоИто ДзюняНагатомо Юто 64' (Асано Такума ( 64') Доан Рицу 87' (Минамино Такуми ( 87') Эндо ВатаруМорита Хидемаса 106' (Танака Ао ( 106') Камада Даити 75' (Сакаи Хироки ( 75') Маэда Дайдзэн 64' (Митома Каору ( 64')
Запасные: Ямане МикиКавасима ЭйдзиШмидт ДэниелУэда АясэСома ЮкиГаку СибасакиМатино СютоИто Хироки
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипЛоврен ДеянГвардиол ЙошкоБаришич Борна  116'Модрич Лука 99' (Влашич Никола ( 99') Брозович МарселоКовачич Матео  90' 99' (Майер Ловро ( 99') Крамарич Андрей 68' (Пашалич Марио ( 68') Петкович Бруно 62' (Будимир Анте ( 62'Оршич Мислав 106') Перишич Иван 106' (Ливайя Марко ( 106')
Запасные: Вида ДомагойГрбич ИвоШутало ЙосипСучич ЛукаЭрлич МартинЯкич КристиянИвушич Ивица
05 декабря. Стадион "Эль-Джануб Стадиум".

 

Сборная Японии стала откровением группового этапа. За счёт невероятной энергии азиаты сумели обыграть две топ-сборные Европы. Путь Германии так и завершился в группе, а испанцы со скрипом выползли, хотя три минуты их «удерживала» Коста-Рика. Японцы по одному сценарию убирали топов – первыми пропускали, а во втором тайме стреляли дуплетом за пару минут. Хорваты явно подметили эту особенность, благо, опыта Луке Модричу и компании не занимать.

Однако, просто подметить мало. Максимально заряженными японцы вышли на матч плей-офф, уже на третьей минуте создав опасный момент: Ито отдал на Эндо, тот сразу же навесил во вратарскую, где Танигути опередил Гвардиола и пробил чуть правее цели. Стартовый отрезок остался за японцами, но излишнее рвение иногда играло и в минус. Суматоха азиатов была на руку опытным хорватам.

Томиясу откровенно привёз, завозившись и проиграв единоборство Перишичу у своей штрафной площади. Иван вышел на рандеву с голкипером под небольшим углом, пробил, и только Гонда спас команду от пропущенного гола. В середине тайма команды вновь обменялись идентичными моментами. Ито Дзюня сильно прострелил вдоль ворот – Маэда не дотянулся, а Юранович помешал Камаде пробить в пустой угол. В ответ прострелил Баришич, не смог пробить Перишич, а на дальней штанге чуть запоздал Крамарич.

Вроде бы равная шла игра, но по желанию, рвению, азарту гол больше заслуживали японцы. Они его и забили под занавес первого тайма. Рицу Доан разыграл угловой с Томиясу, а Такехиро забросил мяч к дальней штанге. Юрановича неуклюже поборолся и скинул в центр, откуда Маэда спокойно пальнул в угол – 1:0. Правда, сравняли хорваты быстро. Всего 10 минут отыграли во втором тайме, как защитник «Зенита» Деян Ловрен выдал ювелирный кросс к левому углу вратарской, откуда Перишич умно кивнул в противход голкиперу – 1:1.

Японцы моментально включились, козырнув дальним ударом Эндо. Метров с 23-х японец пальнул в «девятку», но Доминик Ливакович дотянулся. А вот на концовку «самураев» не хватило. Тут уже начали бомбардировать хорваты. Шикарный удар Модрича потащил Гонда, достав мяч у самой «девятки», а затем уже простил Анте Будимир, после кросса и суматохи головой скидывавший в пустой угол, но банально промахнувшийся. Выстояли всё же японцы и перевели матч 1/8 финала в первый на этом чемпионате мира овертайм.

А вот на дополнительное время сил, да и желания рисковать, не осталось уже ни у кого. Далич неожиданно заменил двух гуру Модрича и Ковачича, выпустив Влашича и Майера. Японцы после этого козырнули плотным ударом Митома, с которым Ливакович справился без особых проблем. На этом фоне матч докатился и до серии пенальти, опять же первой на этом ЧМ. И тут не совладали с нервами японцы. Минамино и Митома смазали первые же два пенальти, на что Влашич и Брозович ответили точными ударами.

После Ливайя дал шанс японцам, но Йосида тут вернул статус-кво. Легко хорваты выиграли серию пенальти (3:1), Ливакович пропустил всего раз от Асано. Хорваты идут в четвертьфинал.

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Сборная Хорватии Сборная Японии
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ЯПОНИЯ ХОРВАТИЯ
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Комментарии (9)
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CERG
05 Декабря 2022 в 22:20
С такими габаритами японцам все одно мало что светило дальше. Но молодцы, очень прибавили за последние годы.
CELTIC FROST
05 Декабря 2022 в 21:40
не феерили. прямо скажем. но - так было с хорватами и на прошлом ЧМ. посмотрим)
NOBODY
05 Декабря 2022 в 21:27
"У подножья Фудзиямы вырос хрен....Не попасть японцам в финал.."

что ж , матч был приятный и равный, феерических комбо и моментов особо не было,но такой стиль команд похоже...Понравилось отношение соперников друг к другу, не только славны болельщики японцев)))) но и сами игроки нормальные, адекватные...
Правильно написали люди ниже, невнятно завершили матч японцы.....такие позорные пенали.....Ну нельзя бить шведой, и еще неточно, удар слабый, и еще и направление угадывалось по корпусу бьющего....в глазах первого япончика, который начинал серию пеналей вообще какая-то обреченность читалась....
Немного обидно и жаль японцев, но все было по чесноку, сами упустили шанс пройти дальше......
ARTUR
05 Декабря 2022 в 21:17
Так боевито начали и так неуверенно сдулись на пенках, не тренировали они их что ли ?? Ну а так по большому счету какая разница кто из них вышел ?? Даже у японцев были моменты пофееричнее в играх , а хрватска тусклая какая то .. старая как ингерман и пахнет нафталином )))) мне Ешка понравился , пасы на дистанцию выбрасывает не плохие , ех Ешка Пепка Гвардиол ))
SpsGod
05 Декабря 2022 в 20:58
Как и ожидалось самая равная пара.
Несмотря на мою симпатию к трудолюбивым хорватам за которых еще и Модрич играет, хотелось исключительно ради разнообразия увидеть Японию в 1/4. Как же теперь без ярких японских фанатов?
Хорватский кипер хорош, уверенно затащил.

Такое чувство будто хорваты это не главный герой фильма, который должен выиграть, а просто очень трудный барьер, который должен достаться настоящему главному герою.
Нет в мыслях, что они выиграют турнир, в основном разговоры про Бразилию, Францию и немного про противостояние Месси vs Роналду.
slain
05 Декабря 2022 в 20:54
Я конечно понимаю, что в целом у хорватов уровень игроков повыше, но японцы как-то совсем позорно серию пенальти провели. Если уж не глядя бьют, то хотя бы на силу исполняли.
Alex1972
05 Декабря 2022 в 20:51
Шахматные опытнее... Япошкам в шашки играть, а не бить так пенали..
ингерман
05 Декабря 2022 в 20:50
ай.. классическое хокку:
плач на горе фузияма
качигар сделал сипоку
ставка его не прошла
А-ха-ха-ха! )))
Element-22
05 Декабря 2022 в 20:48
Я, конечно, ожидал, что японская сказка закончится, но не ожидал, что закончится так … невнятно, что ли… кто так бьёт? Только идиот Ливайя. Наслушавшись о его приключениях в Рубине и АЕКе, был уверен, что не забьёт, а разбег подтверждал догадки. В целом ничья - закономерный исход матча, а там уж - кому повезло 🤷‍♂️
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1
3.90 3.30 2.09
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Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
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0
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