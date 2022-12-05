Сборная Хорватии выиграла первую на ЧМ-2022 серию пенальти и отправила домой сенсационную Японию

Сборные Японии и Хорватии сошлись в рамках 1/8 финала ЧМ-2022.

Сборная Японии стала откровением группового этапа. За счёт невероятной энергии азиаты сумели обыграть две топ-сборные Европы. Путь Германии так и завершился в группе, а испанцы со скрипом выползли, хотя три минуты их «удерживала» Коста-Рика. Японцы по одному сценарию убирали топов – первыми пропускали, а во втором тайме стреляли дуплетом за пару минут. Хорваты явно подметили эту особенность, благо, опыта Луке Модричу и компании не занимать.

Однако, просто подметить мало. Максимально заряженными японцы вышли на матч плей-офф, уже на третьей минуте создав опасный момент: Ито отдал на Эндо, тот сразу же навесил во вратарскую, где Танигути опередил Гвардиола и пробил чуть правее цели. Стартовый отрезок остался за японцами, но излишнее рвение иногда играло и в минус. Суматоха азиатов была на руку опытным хорватам.

Томиясу откровенно привёз, завозившись и проиграв единоборство Перишичу у своей штрафной площади. Иван вышел на рандеву с голкипером под небольшим углом, пробил, и только Гонда спас команду от пропущенного гола. В середине тайма команды вновь обменялись идентичными моментами. Ито Дзюня сильно прострелил вдоль ворот – Маэда не дотянулся, а Юранович помешал Камаде пробить в пустой угол. В ответ прострелил Баришич, не смог пробить Перишич, а на дальней штанге чуть запоздал Крамарич.

Вроде бы равная шла игра, но по желанию, рвению, азарту гол больше заслуживали японцы. Они его и забили под занавес первого тайма. Рицу Доан разыграл угловой с Томиясу, а Такехиро забросил мяч к дальней штанге. Юрановича неуклюже поборолся и скинул в центр, откуда Маэда спокойно пальнул в угол – 1:0. Правда, сравняли хорваты быстро. Всего 10 минут отыграли во втором тайме, как защитник «Зенита» Деян Ловрен выдал ювелирный кросс к левому углу вратарской, откуда Перишич умно кивнул в противход голкиперу – 1:1.

Японцы моментально включились, козырнув дальним ударом Эндо. Метров с 23-х японец пальнул в «девятку», но Доминик Ливакович дотянулся. А вот на концовку «самураев» не хватило. Тут уже начали бомбардировать хорваты. Шикарный удар Модрича потащил Гонда, достав мяч у самой «девятки», а затем уже простил Анте Будимир, после кросса и суматохи головой скидывавший в пустой угол, но банально промахнувшийся. Выстояли всё же японцы и перевели матч 1/8 финала в первый на этом чемпионате мира овертайм.

А вот на дополнительное время сил, да и желания рисковать, не осталось уже ни у кого. Далич неожиданно заменил двух гуру Модрича и Ковачича, выпустив Влашича и Майера. Японцы после этого козырнули плотным ударом Митома, с которым Ливакович справился без особых проблем. На этом фоне матч докатился и до серии пенальти, опять же первой на этом ЧМ. И тут не совладали с нервами японцы. Минамино и Митома смазали первые же два пенальти, на что Влашич и Брозович ответили точными ударами.

После Ливайя дал шанс японцам, но Йосида тут вернул статус-кво. Легко хорваты выиграли серию пенальти (3:1), Ливакович пропустил всего раз от Асано. Хорваты идут в четвертьфинал.