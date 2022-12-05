Юран: «Мне понравилась организация японцев, игровая дисциплина»

Бывший нападающий национальной сборной России Сергей Юран прокомментировал вылет команды Японии с чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист отметил опыт хорватского коллектива, игроки которого принимали участие во многих крупных соревнованиях. Поэтому, сказал эксперт, если игроки японской сборной специально рассчитывали перевести поединок в серию одиннадцатиметровых ударов, то сильно с этим прогадали.

«Мне понравилась организация японцев, игровая дисциплина. Они понимали, за счёт чего могут добиться положительного результата», - приводит слова бывшего футболиста «Матч ТВ».