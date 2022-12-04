Погребняк дал прогноз на матч Японии с Хорватией

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался в преддверии матча между сборными Японии и Хорватии.

«Статистика показывает, что матчи между этими командами не отличаются результативностью. Не удивлюсь, если мы увидим серию пенальти. Моя ставка — победа сборной Хорватии», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что эта пара является одной из самых непредсказуемых в плей-офф чемпионата мира.

Матч в рамках 1/8 финала между Японией и Хорватией состоится завтра, 5 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.