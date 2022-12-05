Радимов считает, что у сборной Хорватии уровень выше, чем у Японии

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Японии и Хорватии.

Эксперт заявил, когда японцы выходят вперед, то очень дисциплинировано играют в обороне, но, наверное, хорваты изучали эти моменты.

«При всем уважении к японцам, хорваты просто выше классом и должны доказать это на поле сегодня», — приводит слова Радимова на «Матч ТВ».

Встреча между Японией и Хорватией проходит в эти минуты. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.

Напомним, сборная Японии выиграла свою группу, опередив Испанию и Германию, а хорваты вышли в плей-офф со второй строчки, пустив вперед Марокко.