В погоне за новой сенсацией: ​Япония огласила состав на матч с Хорватией

Сборная Японии на групповой стадии чемпионата мира – 2022 смогла обыграть Германию и Испанию (2:1), за счёт чего команда пробилась в плей-офф с первого места. В 1/8 финала «синие самураи» постараются сотворить ещё одну сенсацию, одолев Хорватию.

Японская команда выйдет на поле с первых минут в таком составе: Гонда, Томиясу, Ёсида, Танагути, Ито, Нагатомо, Доан, Эндо, Морита, Камада, Маэда.

Матч между сборными Японии и Хорватии стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 18:00. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.